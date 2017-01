Pour noël, Méluzine vous offre la possibilité de voir en temps réel l'évolution des festivals.

désormais, dans l'agenda et dans la liste des galeries photos des liens sont faits entre les séries de festivals et vous pourrez voir si une suite s'améliore ou se détériore dans le temps.

Comme avant, vous pouvez dire si vous avez apprécié globalement un festival sur une note graduée entre 0/6 et 6/6, il vous est maintenant possible de préciser en option plusieurs critères tels que la fréquentation, la rentabilité et l'amabilité du staff dans la page de détail d'un agenda ou dans la galerie photo (pour les évènements du passé).

Bon votes et joyeuses fêtes !